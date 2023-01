المنفي والمشري يبحثان تطورات التوافق بين الأعلى للدولة والنواب

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

ووفق المجلس الأعلى للدولة فقد استعرض اللقاء آخر التطورات بملف الأساس الدستوري التوافقي بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بغية الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.

كما أطلع المنفي رئيس المجلس الأعلى للدولة على مشروع المصالحة الوطنية ونتائج المؤتمر التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وناقش الطرفان آلية عمل ومتابعة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الرقابة على كل جهات الدولة؛ تعزيزا لمبدأ الإفصاح والشفافية، وفق الأعلى للدولة.

المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة

