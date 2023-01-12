الشركسي: المصالحة الحقيقة عملية شاملة تقودها مؤسسات لها الأهلية والقدرة

الوطن/ رصد

قال المحلل السياسي أحمد الشركسي إن المصالحة ليست حدثاً يتوافد إليه الناس لطرابلس، في ترسيخ باهت للمركزية حتى في المؤتمرات التي كان من المفترض أن يقودها الرئاسي جنوبا و شرقاً وغرباً

وأكد الشركسي عبر منشور له في الفيسبوك على أن الحوارات المجتمعية أفقية مكثفة في كل البلد وكل مدنه وقراه، ليشعر الناس أنّهم جزءا من هذه المصالحة

مبينا أن المصالحة الحقيقة هي عملية شاملة تقودها مؤسسات لها الأهلية والقدرة، بطرق وأليات ذكية ومبتكر

وقال إن ملف المصالحة تعرض للاستهلاك والاستخدام السخيف من الأطراف، وبأن المؤتمرات لم تنتهي في هذا الصدد والنتائج أيضاً لم تختلف

وشدد الشركسي على ان المصالحة الحقيقة لا تأتي إلاّ من مؤسسات شرعية منتخبة لديها القدرة على اصدار القوانين، وحكومة منتخبة محترمة قادرة على انفاذ هذه القوانين، وليس مؤسسات فاشلة فاسدة مهترئة، كما وصف الشركسي جهود المجتمع الدولي بالفاشلة