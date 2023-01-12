العابد يبحث تعزيز التعاون مع الوكالات الألمانية العاملة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد، خلال لقائه اليوم الخميس مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تعزيز التعاون مع الوكالات الألمانية العاملة في ليبيا.

وبحسب بيان الوزارة استعرض العابد مع السفير الألماني التعاون المشترك خصوصا في دعم مراكز التدريب وبرامج ريادة الأعمال والتدريب المهني عبر الوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية.

وتطرق اللقاء إلى التعاون الألماني مع وزارة العمل والتأهيل في المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وبرامج ريادة العمال المهنية، وأشارت الوزارة إلى تأكيد العابد على متانة العلاقات بين ليبيا وألمانيا وأهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب والتكوين المهني.

يشار إلى اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل في طرابلس حضره مستشار الوزير السائح أبودربالة، ومدير مكتب التعاون الدولي عادل القبي وهيثم هدية عن مكتب التعاون الدولي وممثلون عن الإدارة الأوروبية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.