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حمودة: الأمازيغ ماضي ليبيا العريق وجزء لا يتجزأ من حاضرها ومستقبلها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن شعوب شمال أفريقيا ومن ضمنها ليبيا تحتفل في 13 يناير من كل عام برأس السنة الأمازيغية 2973‪‪ وفق التقويم الأمازيغي.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “بهذه المناسبة نُهنئ إخواننا الأمازيغ ماضي ليبيا العريق وجزء لا يتجزأ من حاضرها ومستقبلها ونستحضر معًا في هذه الذكرى كيف دوَّن التاريخ أمجاد الملك شيشنق والمجاهد سليمان الباروني بمداد من ذهب.. ونصبوا معا لبناء ليبيا الدولة التي تكفل الحقوق وتحفظ هويتها الجامعة. أسقاس أمقاز…..لكل أمازيغ ليبيا والمغرب الكبير”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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