في بنغازي.. ضبط متهم بالإتجار بالمخدرات بحوزته مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخص متهم بالإتجار بالمخدرات وبحوزته مواد متفجرة في بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي ألقوا القبض على شخص فلسطيني الجنسية يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة حيث ضبط داخل منزله الذي عثر بداخله على مواد مخدرة نوع كوكايين تزن كيلو ومائه وخمسون جرام وكذلك تم ضبط مواد مخدرة نوع حشيش تقدر بحوالي ثلاثة كيلو جرام، كما عثر بحوزة المتهم على مواد متفجرات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة نوع كوكايين بحوالي خمسة ملايين دينار وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.