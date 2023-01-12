باتيلي: حان الوقت لتضميد جراح ليبيا والوصول إلى السلام الدائم

أخبار ليبيا 24

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، عن سعادته لما وصل إليه المشاركون في الملتقى التحضيري للمصالحة، من نتائج تساهم في استقرارا ليبيا، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساء اليوم، في اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، نقل باتيلي تحيات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، للمجلس الرئاسي على جهوده المبذولة في ملف المصالحة الوطنية، متمنياً له النجاح وتحقيق الاستقرار في البلاد وتمهيد الطريق إلى السلام الدائم من خلال المصالحة الوطنية، محيياً في ذات الوقت جهود المخلصين من أبناء ليبيا بمختلف أطيافهم، لاسيما المشاركون في الملتقى.

وأكد المبعوث الأممي بأن العديد من دول العالم شهدت أزمات وانقسامات وحروب، ومن تم يأتي السلام والاستقرار، وليبيا جزء من العالم، وحان الوقت لليبيا أن تضمد جراحها، بتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، من أجل الوصول إلى السلام الدائم والشامل، الذي يضمن مستقبل زاهر لأولادهم، فالحروب والصراعات لا تبني وطناً.

وأشار في سياق كلمته لوصول بعض الدول لمرحلة الانقسام، بسبب عدم تحمل قادتها مسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعوبهم، وبسب الاختلاف في الآراء، فالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لا يستطيعون فرض حلول في ليبيا، فالليبيون هم من يصنع الحلول للازمة التي يعيشونها، وأنا على يقين بأنهم يمتلكون الحل، وأن مشاركتهم في هذا الملتقى بهذه الروح الفاعلة، التي ساهمت في نجاحه، هي مفتاح الحل لخروج ليبيا من أزمتها، وليكون لها دورها الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، معلناً استمرار دعم الأمم المتحدة، لكل الجهود التي تهدف لاستقرار ليبيا، من أجل الوصول إلى الانتخابات التي يتوق لها الليبيين خلال أشهر قريبة.