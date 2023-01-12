الشركسي: المصالحة الحقيقية لا تأتي إلاّ من مؤسسات شرعية منتخبة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن المصالحة ليست حدثاً يتوافد إليه الناس لطرابلس، في ترسيخ باهت للمركزية حتى في المؤتمرات.

وأضاف الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” المؤتمرات التي كان من المفترض أن يقودها الرئاسي جنوباً وشرقاً وغرباً، وأن تكون هناك حوارات مجتمعية أفقية مكثفة في كل البلد وكل مدنه وقراه، ليشعر الناس أنّهم جزءاً من هذه المصالحة”.

ولفت إلى أن “المصالحة الحقيقة هي عملية شاملة تقودها مؤسسات لها الأهلية والقدرة، بطرق وآليات ذكية ومبتكرة”.

وتابع: “للأسف منذ فجر فبراير وملف المصالحة تعرض للاستهلاك والاستخدام السخيف من الأطراف، المؤتمرات لم تنته في هذا الصدد والنتائج أيضاً لم تختلف، صفر”.

وأكد أن “المصالحة الحقيقية لا تأتي إلاّ من مؤسسات شرعية منتخبة لديها القدرة على اصدار القوانين، وحكومة منتخبة محترمة قادرة على إنفاذ هذه القوانين، وليس مؤسسات فاشلة فاسدة مهترئة”.

واستطرد: ”للأسف المجتمع الدولي يحتفي بالفشل، وانقلب عبر بياناته لواعظ لا يملك القوة لكف المجرمين عن فعلهم”.