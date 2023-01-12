الغارديان: الحكومة الليبية مازالت تحظى بسمعة سيئة

أكدت صحيفة الغارديان في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الحكومة الليبية مازالت تحظى بسمعة سيئة وذلك بسبب أرقام مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي ، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021 .

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأرقام كانت متعلقة بكيفية إنفاق الدولة للأموال غير واضحة لسنوات مع عدم نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

وأكدت الغارديان في سياق آخر، أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9٪ هذا العام وهو الأعلى في إفريقيا لكن رغم ذلك تظهر بعض التقديرات إلى أن ما يقارب من ثلث الليبيين خاصة في الجنوب يعيشون عند خط الفقر أو تحته .

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