باتيلي: لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا بدون عدالة

العنوان – طرابلس

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا بدون عدالة وبدون الإصغاء لبعضكم البعض.

وتابع باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” عقب مشاركته في اختتام أعمال اللقاء التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية :”إنها ليست مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلولٍ لها”.

وأضاف :”تدعم البعثة بشكل كامل جهود المصالحة الوطنية، فهي خطوة حاسمة لتأمين السلام والاستقرار، ويعود الأمر لجميع القادة الليبيين للعمل معاً وإصلاح ذات البين والمساعدة في بناء المستقبل المزدهر الذي يريده ويستحقه شعب هذا البلد”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أثنى على المشاركين وعلى روحهم القيادية في التلاقي لتعزيز المصالحة الوطنية.