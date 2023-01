في بيان مشترك.. مصر والسعودية تؤكدان دعمهما للحل “الليبي الليبي” برعاية أممية

أكدت السعودية ومصر دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الليبيين.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين والتي عُقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشاد الطرفان في بيانهما بدور مجلسي النواب والدولة في توافق رئيسي المجلسين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، معربان عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامها في الفترة القادمة.

وشدد الطرفان على ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية ويصون سيادتها، بحسب البيان.

المصدر: بيان مشترك لخارجيتي السعودية ومصر

