وزير الخارجية الجزائري يؤكد دعم بلاده لجهود المصالحة الليبية

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلاده للجهود التي يبذلها الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أكد لعمامرة أمس الأربعاء خلال لقاء مع نظيره الكونغولي جون غاكوسو في برازافيل عاصمة الكونغو، أنّ “هذه الجهود من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في ليبيا”.

وبحث الجانبان ترسيخ التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الإقليمية والعمل على توحيد مواقف الدول الإفريقية على الساحة الدولية.

