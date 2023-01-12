“المنفي” يبحث مع “المشري” آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الخميس، بمقره في العاصمة طرابلس، رئيسَ المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري إن اللقاء استعرض التطورات الأخيرة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بغية الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.

كما أطلع محمد المنفي، خالد المشري، على مشروع المصالحة الوطنية ونتائج المؤتمر التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

كما تم مناقشة آلية عمل ومتابعة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الرقابة على كل جهات الدولة تعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية.

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