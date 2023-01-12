باشاغا يزور عددًا من مشاريع لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية

الوطن| رصد

زار رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا مع نائبه رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، ووزير الخارجية، حافظ قدور، عدداً من المشاريع التي تشرف على صيانتها اللجنة.

واطلّع باشاغا على أعمال الصيانة والتطوير، بفندق بيت سبها بعد سنوات طويلة من إقفاله، حيث تعاني المدينة منذ سنوات طويلة في استقبال ضيوفها بسبب عدم وجود أي فندق بها، ومن ثم زار الوفد مجمع قصر فزان للمؤتمرات الذي بدأت أعمال الصيانة والتطوير به في شهر نوفمبر الماضي، حيث تسير الأعمال طبقاً للمواصفات القياسية، وبجودة عالية بغية استكمالها في المدة المحددة لها.