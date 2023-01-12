الرئاسي: المنفي بحث مع «أعيان برقة» مبادراته للخروج من الانسداد السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من أعيان وحكماء ونخب برقة المشاركين في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وتمحور اللقاء، حول أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها المجلس ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد للانتخابات، وفقا لبيان الرئاسي.

وكان المنفي، استقبل اليوم، سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا “سليمان شنين”، وناقش معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

ووفقا لبيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء، تطرق إلى الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي.