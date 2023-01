المصرف الليبي الخارجي يكشف نتائج أعمال عام 2022م

قال المصرف الليبي الخارجي إن المؤشرات المالية الأولية تشير إلي أن المصرف حقق أرباحا خلال السنة المالية 2022م، بنحو 285 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نسبة 89%.

وأوضح المصرف في تصريح صحفي، أن هذه الأرباح نمو عن صافي أرباح السنة المالية التي قبلها، بعد أن تم وضع المخصصات اللازمة لإظهار المركز المالي العادل للمصرف، وفق التصريح.

وأشار المصرف إلى أنه شهد تحولا إستراتيجيا خلال العام الماضي؛ وذلك بتعزيز خطوط الدفاع والبدء في معالجة الإرث السابق وبعض المشاكل المتراكمة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين المركز المالي للمصرف خلال هذه الفترة.

ولفت المركز إلى أنه لأول مرة في تاريخ المصرف الليبي الخارجي، يقترب خلال النصف الأول من هذا العام من استكمال إعداد القوائم المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية (IFRS).

وأضاف المصرف الخارجي أن تحقيق هذه “النتائج الإيجابية” جاء بعد تنفيذ رؤية التحول الإستراتيجي التي أطلقتها لجنة الإدارة بدعم المالك “مصرف ليبيا المركزي” منذ منتصف عام 2021م؛ حيث أصبح المصرف الليبي الخارجي يقطف ثمار الاستقرار ويحقق الأرباح المرجوة منه بعد سنوات من نزيف الخسائر، وفق وصف المصرف .

