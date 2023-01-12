رئيس الحكومة الليبية المكلفة يستعرض خطته لتنمية الاقتصاد في الجنوب

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة ووزير الاقتصاد والتجارة، فتحي باشاغا، ونائبه سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها ورئيسها خالد عويدات، والرئيس المكلف لغرفة التجارة والزراعة والصناعة، مرزق بشير المهدي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن زيارة باشاغا للجنوب جاءت للوقوف شخصياً على سير عمل لجنة الأزمة بالجنوب ومتابعة سير عمل الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة المكلف بها، واستجابة لدعوة غرف التجارة في الجنوب الحبيب المتمثلة في غرفتي ( سبها – مرزق ) الذي بارك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة سبها استلامهم مهامهم وفق الانتخابات الذي جرت في وقت سابق.

وتحدث باشاغا، عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الذي تعكف عليها الوزارة وفريق الخبراء الاقتصاديين بالحكومة منذ استلامه للوزارة والتي تتمثل لبنتها الأولى في تحديد هوية اقتصادية وطنية شاملة وفقا للإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها ليبيا من خيرات وموارد بشرية قادرة للنهوض بالاقتصاد الوطني ولا تقتصر فقط على مصدر دخل واحد ( النفط ) كما هو الحال عليه منذ نصف قرن.

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وأشار باشاغا، إلى أن هذا يحتاج لمشاركة كافة المختصين في كل ربوع الوطن، كما تحدث على خطة الحكومة لتفعيل تجارة العبور الذي ستحدث نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني وتنمية مستدامة لمدن الجنوب خاصة ولليبيا عامة.

من جهته استعرض عويدات، خطة عمل الغرفة ورجال أعمالها المنتسبين لها بالتفعيل الحقيقي للمشاركة بين القطاع العام والخاص في التنمية المكانية عبر مدن الجنوب، مشيراً إلى أنهم تابعوا باهتمام خطة الوزير وحديثه حول تحديد الهوية اقتصادية.

وأكد أنها نقطة التحول للاقتصاد الوطني معرباً الاستعداد للمساهمة عبر رجال الأعمال والمختصين الاقتصاديين بالجنوب.

فيما قال بشير المهدي، إنهم جاهزون لتعاون مع الحكومة الليبية وغرفة سبها لاحتضان مؤتمر اقتصادي وطني جامع وبمشاركة رجال أعمال من كافة ربوع الوطن للاطلاع على إمكانيات الجنوب الزراعية والتجارية وتكون لبنة لمشاركة التجار في التنمية المكانية المستدامة للجنوب.

وتوالت كلمات رجال الأعمال ومنتسبي الغرف وتحدثوا عن النقلة النوعية الذي أحدثتها الحكومة الليبية في بلدية سبها عن طريق لجنة الأزمة بالجنوب والاهتمام بالمرافق الحيوية بالمدينة.

وفي ختام اللقاء كرمت غرفتي التجارة والصناعة والزراعة سبها ومرزق رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا ونائبه سالم الزادمة.