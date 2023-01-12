اللباد: المشاركون في الملتقى التحضيري غلّبوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح

الوطن|رصد

أكد مستشار المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي محمد اللباد أن المشاركون في الملتقى التحضيري لمؤتمر الصالحة قد تحلّوا بالروح الوطنية طيلة انعقاد الملتقى، مشيرًا إلى أنهم وضعوا مستقبل ليبيا واستقرارها نصب أعينهم، وذلك من خلال النقاش الجاد والفاعل في الجلسات، للخروج بأفضل النتائج.

وأعلن اللباد خلال كلمته في ختام الملتقى التحضيري لمؤتمر الصالحة الوطنية بطرابلس مساء اليوم، أنه كان متخوفًا من عدم نجاحه بسبب عمق الخلافات، بالإضافة للاختلاف بين وجهات النظر في العديد من القضايا المطروحة بين المشاركين، مضيفًا ” لكن المشاركين غلّبوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح، لأجل مستقبل بلادهم، وبسبب مخزون المحبة والإخاء الذي يمتلكونه“.

وأكد المستشار حرص الاتحاد الإفريقي، على نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، لقدرة أفريقيا على معالجة الأزمات التي تمر ببلدانها، دون تدخل الأجنبي، لما تمتلكه من خبرات بشرية قادره على حل الأزمات، في إشارة إلى مساهمة الاتحاد الأفريقي في أزمات مماثلة، شهدتها كل من السودان وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومالي، وغيرها من دول القارة.

واعتبر اللباد أن أحد أهم أسباب نجاح الملتقى، هو وجود كل الأطراف والمكونات الليبية على طاولة واحدة داخل الوطن، وعدم إقصاء طرف على حساب أخر، مؤكدًا أن هذا سبب نجاح الملتقى ليكون حجر أساس لميلاد الأمة الليبية من جديد على أسس المصالحة والسلام.