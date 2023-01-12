السايح يرد على تعميم السلطات المصرية بضرورة تطعيم الأطفال القادمين من ليبيا بشلل الأطفال

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رد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، اليوم الخميس، على تعميم السلطات المصرية بضرورة تطعيم الأطفال القادمين من ليبيا بشلل الأطفال.

وقال السايح “رأينا تعميمًا من السلطات المصرية بضرورة إعطاء (طعم غير نشط) الخاص بشلل الاطفال للذين تقل أعمارهم عن 15 السنة للقادمين من ليبيا”.

وأضاف مدير المركز :”تواصلنا البارحة مع السلطات المصرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة وأفدناهم بأن ليبيا دولة خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 1991″.

وتابع السايح :”أبلغناهم بأن ليبيا من أكثر الدول في الإقليم تعطي طعم شلل الأطفال لأطفالها لأننا في مرحلة استئصال المرض من البلاد”.

وذكر مدير المركز :”نحن من سيفرض إعطاء اللقاح على الأطفال القادمين إلى ليبيا دون عمر 15 سنة خوفا على بلادنا من مرض شلل الأطفال”.

وأكد السايح:”سنقوم بحملة تطعيمات استثنائية خاصة بمرض شلل الأطفال من عمر بعد الولادة إلى الخمس سنوات في سنة 2023″.

وختم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض :”أفادتنا منظمة الصحة العالمية بأنه سيتم تعديل هذا اللبس”.