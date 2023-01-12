إصلاح عطل بين محطتي نقل في بنغازي

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إصلاح فرق الصيانة بإدارة شبكات الجهد المتوسط بنغازي عطل على دائرة نقل طاقة بين محطتين في المدينة.

وبحسب بيان الشركة، يتعلق الأمر بدائرة نقل الطاقة الكهربائية رقم “2” الرابطة بين محطتي تحويل “سيدي منصور” و”اللدائن”.

وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادا للذروة الشتوية. والأسبوع الماضي أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء “آبار مجي” جهد “11ك.ف” في مدينة ترهونة.