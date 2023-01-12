النيابة الليبية تأمر بحبس عميد بلدية هراوة لاختلاسه مواد طبية خاصة بـ”كورونا”

أصدرت النيابة الليبية اليوم الخميس، أمراً بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ضد عميد بلدية هراوة بتهمة اختلاس مواد طبية مخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن سلطة التحقيق نهضت بمسؤولية التصدي لجرائم الفساد التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية فكان من التدابير المتخذة بحث واقعة اختلاس المعدات الطبية المخصصة لغرض مجابهة جائحة فايروس كوفيد (19).

وأضاف المكتب الإعلامي أن البحث أثبت سوء سلوك عميد البلدية بتعمده اختلاس المنقولات التي كانت تحت يده وعهدته وخروجه عن مقتضيات المصلحة العامة بإحجامه عن تجهيز مركز العزل رغم تسلمه معدات العمل التي من شأنها تجويد الخدمة الطبية.

وبفراغ المحقق من بحث الواقعة والدلائل أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

Trending حكومة الوحدة: الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي ومشروعات خدمية مختلفة