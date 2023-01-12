ليبيا الان

النيابة الليبية تأمر بحبس عميد بلدية هراوة لاختلاسه مواد طبية خاصة بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أصدرت النيابة الليبية اليوم الخميس، أمراً بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ضد عميد بلدية هراوة بتهمة اختلاس مواد طبية مخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن سلطة التحقيق نهضت بمسؤولية التصدي لجرائم الفساد التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية فكان من التدابير المتخذة بحث واقعة اختلاس المعدات الطبية المخصصة لغرض مجابهة جائحة فايروس كوفيد (19).

 وأضاف المكتب الإعلامي أن البحث أثبت سوء سلوك عميد البلدية بتعمده اختلاس المنقولات التي كانت تحت يده وعهدته وخروجه عن مقتضيات المصلحة العامة بإحجامه عن تجهيز مركز العزل رغم تسلمه معدات العمل التي من شأنها تجويد الخدمة الطبية.

وبفراغ المحقق من بحث الواقعة والدلائل أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

 

Trending

حكومة الوحدة: الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة و102 مرفق صحي ومشروعات خدمية مختلفة
Trending

داخلية حكومة الوحدة تطلق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك