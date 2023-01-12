صوان: نسبة الإنجاز في لقاءات صالح والمشري المتكررة تكاد تكون معدومة

الوطن| رصد

قال رئيس الحزب الديمقراطي الليبي محمد صوان، إنه لم يعد بالإمكان إخفاء شيء على الشعب الليبي، إذ إن لقاءات عقيلة صالح وخالد المشري المتكررة تكاد تكون نسبة الإنجاز فيها معدومة، قائلا إن الشعب الليبي لديه اقتناع بأن الشرعية المنقوصة أفضل من عدم وجود شرعية نهائياً.

صوان وفي تصريحات رصدها موقع الوطن، أضاف أن فكرة الاتفاق أو الرجوع لآليات أخرى كالاستفتاء، هي تصريحات مستهلكة ومجرد ذر للرماد في الأعين، مشيراً إلى أن خروجهما بهذه التصريحات المتكررة يَرجع لمواجهتهما ضغوطات محلية وإقليمية.