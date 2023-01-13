رئيس الحكومة يطلع على مشاريع لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية بمدينة سبها

زار رئيس الحكومة فتحي باشاغا، رفقة نائبه رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، اليوم الخميس، عدد من المشاريع التي تشرف على صيانتها اللجنة.

وبدأ باشاغا جولته بالاطلاع على أعمال الصيانة والتطوير بفندق بيت سبها بعد سنوات طويلة من إقفاله حيث تعاني المدينة منذ سنوات طويلة في استقبال ضيوفها بسبب عدم وجود أي فندق بها.