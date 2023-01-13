وصول قطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس عن وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس.

وقالت الشركة أن المعدات وصلت إلى ميناء طرابلس البحري وجرى نقلها إلى مخازن الشركة بمنطقة بئر العالم؛ وذلك بعد تفعيل عقد الاتفاقيات وفتح الاعتمادات المستندية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق.

وتفيد المعدات الجديدة في أعمال العمرة الجسيمة التي تخضع لها الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس خلال الفترة المقبلة، لتجديد وضعية محطات الإنتاج التي من شأنها دعم الشبكة الكهربائية.