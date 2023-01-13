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المصباحي: حكومة الدبيبة منتهية وليس من حقها إبرام اتفاقيات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث، محمد المصباحي، إن القرار القضائي بإلغاء مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية وتركيا، يوقف العمل بها على الفور.

وأكد المصباحي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن حكومة الدبيبة ليست لها أي صلاحية لإبرام اتفاقيات مع أي جهة أخرى، باعتبارها منتهية الصلاحية.

وأشار المصباحي، إلى أن اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، لم يمنح الحكومات المتعاقبة الحق في أن تجري تفاهمات ولا تبرم اتفاقيات.

وقال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث، إن الاتفاقيات تتم فقط عن طريق الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

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ليبيا محمد المصباحي مركز التمكين للدراسات والبحوث

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الوطن الليبية

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