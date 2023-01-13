اللباد: ملتقى المصالحة حجر أساس لميلاد الأمة الليبية من جديد

هنأ مستشار المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي، محمد حسن اللباد، المشاركين في الملتقى التحضيري لمؤتمر الصالحة، على الروح الوطنية التي تحلّوا بها طيلة انعقاد الملتقى، بوضعهم مستقبل ليبيا واستقرارها نصب أعينهم، من خلال النقاش الجاد والفاعل الذي أثروا به الجلسات، للخروج بأفضل النتائج.

وأعلن “اللباد” خلال كلمته في ختام الملتقى التحضيري لمؤتمر الصالحة الوطنية بطربلس مساء اليوم الخميس بأنه كان متخوفاً من عدم نجاحه بسبب عمق الخلافات، والاختلاف بين وجهات النظر، في العديد من القضايا المطروحة بين المشاركين، إلا أنهم غلّبوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح، لأجل مستقبل بلادهم، وبسبب مخزون المحبة والإخاء الذي يمتلكونه.

وأكد المستشار حرص الاتحاد الإفريقي، على نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، لقدرة أفريقيا على معالجة الأزمات التي تمر ببلدانها، دون تدخل الأجنبي، لما تمتلكه من خبرات بشرية قادره على حل الأزمات، في إشارة إلى مساهمة الاتحاد الإفريقي في أزمات مماثلة، شهدتها كل من السودان وافريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومالي، وغيرها من دول القارة.

واعتبر أن أحد أهم أسباب نجاح الملتقى، هو وجود كل الأطراف والمكونات الليبية على طاولة واحدة داخل الوطن، وعدم إقصاء طرف على حساب آخر، لهذا تحقق نجاح الملتقى ليكون حجر أساس لميلاد الأمة الليبية من جديد على أسس المصالحة والسلام.