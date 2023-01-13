الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية يختتم أعماله في بطرابلس

اختتم الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية أعماله بطرابلس اليوم الخميس، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باثيلي، ومستشار ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي، محمد حسن اللبات، وبمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف والمكونات الليبية، والذي نوقش خلاله كافة القضايا المندرجة تحت الشواغل بمقترح الرؤية الاستراتيجية.

وأكد النائب في المجلس الرئاسي على أهمية الملتقى الذي جمع الليبيين بمختلف مكوناتهم داخل الوطن لمناقشة القضايا التي تساهم في إرساء دعائم السلام الدائم في ليبيا، موضحًا أن عامل الثقة الذي ساد الجلسات الحوارية ساهم بشكل مباشر في الخروج بنتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع الذي سيخرج بقرارات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية وينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين.

فيما عبر مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باثيلي، عن سعادته لما وصل إليه الليبيون من نجاحات خلال هذا الملتقى الذي جمع كل الأطياف الليبية داخل الوطن من الخروج بحل للازمة الليبية يكون ليبي، مؤكدًا بأن الليبيين اليوم وضعوا العربة على السكة لانطلاق نحو الاستقرار، وأثنى على جهود المجلس الرئاسي و جهود النائب عبدالله اللافي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

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هذا وهنأ مستشار ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي محمد حسن اللباد، المشاركين في الملتقى على الروح الوطنية التي تحلوا بها لضمان نجاحه واعتبر نجاح الملتقى ميلاد جديد للامة الليبية.

وأكد استمرار الاتحاد الأفريقي في دعم الجهود الليبية التي تهدف إلى الاستقرار بأن يكون حل الأزمة الليبية من داخل ليبيا وبرعاية أفريقية.