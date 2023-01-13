تاجر من جنسية عربية يضبط بحوزته مواد مخدرة ومتفجرات

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ألقى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي القبض على شخص من جنسية عربية، يتاجر بالمواد المخدرة نوع كوكايين

حيث أصدرت التعليمات لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات ومتابعة المعني وفتح محضر جمع استدلال

وبحسب مصدر متعاون مع الفرع أن الشخص بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة نوع كوكايين وكذلك مواد مخدرة نوع حشيش.

وبحسب الجهاز فقد عرضت الاوراق على النيابة العامة بشأن ضبط المعني وتفتيش منزله وتنفيذاً لتأشيرة النيابة العامة بتفتيش منزله تم العثور على المواد المخدرة والتى تزن تقريباً كيلو ومائه وخمسون جرام فيما تقدر القيمة المالية لها حوالي خمسة ملايين دينار وكذلك تم ضبط مواد حشيش تقدر حوالي ثلاثة كيلو كذلك ضبط الجهاز متفجرات عثر عليها معه وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة