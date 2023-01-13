الجزائر تدعم الجهود الإفريقية لإنجاح مسار المصالحة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن جهود لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا من شأنها “توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في البلاد”.

واستقبل رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، رمطان لعمامرة، بالعاصمة برازافيل، حين سلّمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون.

وجدّد الوزير الجزائري التعبير على دعم الجزائر للجهود التي يبذلها ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي من شأنها توفير شروط نجاح مسار المصالحة الوطنية.