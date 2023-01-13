تطورات ملف القاعدة الدستورية على طاولة المنفي والمشري

العنوان-طرابلس

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التطورات الأخيرة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين مجلسي الدولة والنواب، بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

وقال البيان أن المنفي أطلع المشري على مشروع المصالحة الوطنية ونتائج المؤتمر التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما جرى مناقشة آلية عمل ومتابعة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الرقابة على كافة جهات الدولة؛ تعزيزا لمبدأ الإفصاح والشفافية.

وكانت قد اختتمت الخميس فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بعدما ناقشت على مدار أسبوع عدة ملفات، من أجل نقل توصيات بشأنها إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها.