محلل سياسي يحذّر من رفض حكومة الدبيبة المنتهية للاتفاق بين المشري وصالح

الوطن| رصد

حذر المحلل السياسي سالم سويري، من رفض حكومة الدبيبية منتهية الولاية، للاتفاق بين المشري وصالح، مشيراً إلى أن “هذا التوافق مهدد بعدم اعتراف رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خاصة مع رفضه السابق للحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ولذلك قد نعود إلى نفس النقطة”.

وأضاف سويري في تصريحات صحفية أن توافق مجلسي النواب خطوة مهمة وأساسية، وقد ينتج عنها توحيد قريب للسلطة التنفيذية التي تقود البلاد باتجاه الانتخابات المؤجلة والتي ينتظرها ملايين الليبيين الذين سجلوا بياناتهم للتصويت فيها، بالإضافة إلى دور التوافق في إنجاح العملية السياسية والمرور بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها في الوقت الحالي.

وأردف أن الليبيين عانوا كثيرا من الانقسام السياسي وسيدعمون أي جهود لتوحيد السلطة التنفيذية ولن يدعموا بأي شكل من الأشكال من يختلق المبررات للبقاء في منصبه “ضاربا عرض الحائط” بالتوافق وإرادة الليبيين في استقرار بلدهم.