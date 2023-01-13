المنفي يزور المشري لـ«تجديد دعوته»

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين المؤسسات وفي إطار سلسلة من الحوارات الوطنية الموسعة لضمان إنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها بين الأطراف والقوى السياسية الليبية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة مداولات القاعدة الدستورية وسُبل تذليل العقبات لإنجازها، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وجدد المنفي، دعوته القائمة والمستمرة إلى عقد لقاء ثلاثي بالخصوص في مدينة غدامس، كما تم مناقشة ملف ترتيبات مالية شاملة وموسعة لسنة 2023 م، وتطورات المشهد السياسي وآليات ضمان الاستقرار ومناقشة آليات تنفيذ الرؤية الاستراتجية للمصالحة الوطنية.