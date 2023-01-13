ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن

أعلنت سفارة تشاد في ليبيا ترحيل 85 مواطنًا تشاديًا من ليبيا، من قبل وكالة مكافحة الهجرة، بعد أن قضوا مدة عقوبتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وجرى التعرف على هؤلاء المواطنين التشاديين من قبل السفارة، التي أصدرت وثائق سفر لتسهيل عودتهم إلى البلاد، وفق بيان صادر عن السفارة نشر أمس الأربعاء.

وتوجهت السفارة التشادية بالشكر للسلطات الليبية المعنية على حسن تعاونها وتنسيقها المتبادل لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين إلى بلدانهم الأصلية.

وتشاد البلد غير الساحلي الواقع في وسط أفريقيا تحده ليبيا من جهة الشمال، حين يستغل آلاف المهاجرين الأفارقة هشاشة الوضع الأمني على الحدود المشتركة للوصول إلى شاطئ البحر المتوسط بهدف الهجرة إلى أوروبا لاحقا.