باشاغا يجتمع مع إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب

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اجتمع رئيس الحكومة الليبية ووزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا، و نائبه سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور،اليوم الخميس مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة و الزراعة سبها ورئيسها خالد عويدات، والرئيس المكلف لغرفة التجارة والزراعة والصناعه مرزق بشير المهدي، بمقر المسرح الوطني سبها، بدء الرئيس كلمته بالشكر والثناء على الاستقبال الكبير الذي حضت به الحكومة الليبية في كل بلدية يمر بها وصولًا إلى عاصمة الجنوب بلدية سبها.

وجاءت زيارة باشاغا للجنوب للوقوف شخصيًا على سير عمل لجنة الأزمة بالجنوب، ومتابعة سير عمل الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة المكلف بها، وذلك استجابة لدعوة غرف التجارة في الجنوب المتمثلة في غرفتي سبها ومرزق الذي بارك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة سبها استلامهم مهامهم وفق الانتخابات الذي جرت في وقت سابق.

وتحدث رئيس الحكومة الليي عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الذي تعكف عليها الوزارة وفريق الخبراء الاقتصاديين بالحكومة منذ استلامه للوزارة، والتي تتمثل لبنتها الأولى في تحديد هوية اقتصادية وطنية شاملة وفقًا للإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها ليبيا من خيرات وموارد بشرية قادرة للنهوض بالاقتصاد الوطني ولا تقتصر فقط على مصدر دخل النفط فقط كما هو الحال عليه منذ 50 عامٍ مضت.

وأضاف باشاغا أن هذا يحتاج لمشاركة كافة المختصين في كل ربوع الوطن، كما تحدث الوزير على خطة الحكومة لتفعيل تجارة العبور الذي ستحدث نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني وتنمية مستدامة لمدن الجنوب خاصة ولليبيا عامة.

وأثنى عويدات خلال الاجتماع على كون أول قرار يصدره باشاغا بصفته وزير الاقتصاد والتجارة هو اعتماد نتائج انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة والزراعة والصناعة سبها، والذي بدوره يدل على اهتمام الرئيس بأهل الجنوب و قطاعاتها المختلفة.

وأشار عويدات في كلمته إلى خطة عمل الغرفة ورجال أعمالها المنتسبين لها بالتفعيل الحقيقي للمشاركة بين القطاع العام والخاص في التنمية المكانية عبر مدن الجنوب، مضيفًا أنهم تابعوا باهتمام خطة الوزير و حديثه حول تحديد الهوية اقتصادية، مؤكدًا على أنها نقطة التحول للاقتصاد الوطني ومستعدين للمساهمة في ذلك عبر رجال الأعمال والمختصين الاقتصاديين بالجنوب.

من جهته، تحدث المهدي ، على أنهم جاهزون لتعاون مع الحكومة الليبية وغرفة سبها لاحتضان مؤتمر اقتصادي وطني جامع وبمشاركة رجال اعمال من كافة ربوع الوطن للاطلاع على امكانيات الجنوب الزراعية والتجارية لتكون لبنة لمشاركة التجار في التنمية المكانية المستدامة للجنوب.