انفراجة بليبيا.. لجنة "5+5" تستأنف أعمالها بـ"أخطر الملفات"

في خطوة مبشرة، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا “5+5” استئناف اجتماعاتها منتصف يناير الجاري، بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة الصراعات الداخلية وحالة الجمود السياسي.

ماذا نعرف عن الاجتماعات؟

هذا التطور يأتي بعد انتعاش الآمال بانفراجة قريبة وحلحلة الجمود السياسي، وذلك عقب اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على وضع خارطة طريق ومسودة للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المعطلة منذ عام.

توقف طويل

في أكتوبر 2021، وضعت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة خطة عمل، لقت قبولا محليا وخارجيا، لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إلا أن عدم تعاون بعض الأطراف دفعها لتجميد أعمالها وفق تسلسل الأحداث التالي:

الملفات الأخطر

ما هي اللجنة العسكرية المشتركة؟