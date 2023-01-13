العابد لـ«السفير الألماني»: متمسكون بمتانة علاقاتنا واستمرار التدريب المهني

التقى علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في حكومة عبدالحميد الدبيبة، السفير الألماني لدي ليبيا “مِخائيل أونماخت” والوفد المرافق له.

وبحسب بيان وزارة العمل في حكومة الدبيبة، فإن ذلك جاء بحضور مستشار الوزير السائح أبودربالة” ومدير مكتب التعاون الدولي عادل العقبي وهيثم هدية عن مكتب التعاون الدولي وممثلي عن الإدارة الأوربية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون مع وكالات التابعة لدولة ألمانيا والعاملة في ليبيا، حيث تم استعراض التعاون المشترك خصوصا في دعم مراكز التدريب وبرامج ريادة الأعمال والتدريب المهني عبر الوكالة الألمانية للتنمية GIZ; .

كما تم التطرق إلى تعاون مع الوزارة في مشروع الوطني للتاهيل وإعادة الادماج، وبرامج ريادة الأعمال المهنية.

وأكد العابد، على متانة العلاقات بين البلدين وأهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب والتكوين المهني، على حد تعبير البيان