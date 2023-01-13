«عائلة أبوعجيلة» تناشد الحكومة الأمريكية بالاتصال المرئي معه للاطمئنان على صحته

ناشدت عائلة المواطن الليبي المختطف أبوعجيلة مسعود، الحكومة الأمريكية بتمكينهم من الاتصال المرئي به للاطمئنان على صحته، يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ” وليام بيرنز”، إلى ليبيا.

وأوضحت العائلة، في بيانها:” أنها تشعر بقلق شديد تجاه حالته الصحية والنفسية خاصة مع الأخبار التي وردتهم بشأن نقله للمستشفى أكثر من مرة”.

وتابع البيان:” مطلبنا حق أصيل تكفله لنا كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

واستطرد:” اضطررنا كأسرة إلى رفع صوتنا عالياً بعد أن سُدت الأبواب في وجوهنا وفشلت كل مساعينا لإيجاد آلية اتصال رغم محاولات الاتصال المتكررة مع أطراف عدة.