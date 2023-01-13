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المنقوش عن تسليم أبو عجيلة: لدينا تعاون مثمر مع أمريكا في القضايا الأمنية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

احتفت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش بزيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز إلى ليبيا.

وقالت المنقوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”اليوم كنا سعداء جدا لاستقبال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى ليبيا”.

وأضاف: ”كانت لدينا تبادلات مثمرة حول التعاون في القضايا الأمنية مما مهد الطريق للاستقرار والانتخابات في ليبيا”.

وتابعت: ”نتطلع إلى ترجمة هذه المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة قريبًا”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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