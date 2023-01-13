المنقوش عن تسليم أبو عجيلة: لدينا تعاون مثمر مع أمريكا في القضايا الأمنية

احتفت وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش بزيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز إلى ليبيا.

وقالت المنقوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”اليوم كنا سعداء جدا لاستقبال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى ليبيا”.

وأضاف: ”كانت لدينا تبادلات مثمرة حول التعاون في القضايا الأمنية مما مهد الطريق للاستقرار والانتخابات في ليبيا”.

وتابعت: ”نتطلع إلى ترجمة هذه المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة قريبًا”.