الدبيبة يدعو تركيا لعدم أخذ حكم المحكمة بوقف مذكرة التفاهم على محمل الجد!

الوطن| رصد

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن رئيس الحكومة منهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، طلب من بلاده “ألا نأخذ حكم المحكمة الليبية بتعليق اتفاقية للتنقيب عن الطاقة على محمل الجد”

وأضاف أوغلو في تصريحات تلفزيونية، إن الدبيبة أبلغه بأن الحكم ليس نهائي، وأن حكومته المنتهية لا تزال تدعم الاتفاقية”

وكانت محكمة استئناف طرابلس، أصدرت حكمها قبل يومين، القاضي بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التعاون في التنقيب عن الطاقة، بعد أن تقدم 5 محامين بدعوى طعن في المذكرة.

وأحيل ملف الدعوى إلى التحقيق عبر مستشار محقق لينظر في حجج الطرفين، وعند استيفاء تقديم الحجج، تنتقل الدعوى إلى مرحلة الترافع اللفظي ثم تُحجز إلى حين إصدار الحكم النهائي.