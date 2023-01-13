المبروك: يجب إبعاد المليشيات عن مراكز اتخاذ القرار في ليبيا

حذر جمال المبروك رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا، من عواقب خروج الشارع الليبي ما لم يتم الانتقال السلمي الديمقراطي.

وقال المبروك في تصريح صحفي إن الملف الليبي أصبح “شديد التعقيد ولا تزال عدة تساؤلات مشروعة حوله”، خاصة البوصلة التي يتجه إليها الملف، لافتا إلى أن العامل الحقيقي والقوي القادر على تغيير المعادلة هو الشعب الليبي وهو وحده القادر على التغيير حال تحرك وانتفض انتفاضة قوية وسريعة.

وأشار إلى أن المليشيات ذات التوجه المتطرف ترفض إجراء الانتخابات، بأوامر من بعض الدول، ولذلك هناك إبطاء في ملف حل المليشيات التي تحصل على دعم متنوع لتحقيق مصالحها من الفوضى وعدم الاستقرار.

وحول مسار المصالحة الوطنية، رأى المبروك أنه مسار طويل ويحتاج إلى دعم من كل الأطراف وعدة خطوات مهمة، وعلى رأسها عقلنة الدول المتداخلة في الملف الليبي، لإيجاد حلول سليمة للملف الليبي وتركهم لحل مشاكلهم بأنفسهم وطريقتهم.

ونوه إلى أهمية قصقصة أجنحة المليشيات وإبعادها عن مراكز اتخاذ القرار ومنعهم بقوة القانون من ارتكاب هذه الجرائم إلى حين الذهاب إلى سبيل حل هذه المليشيات ونزع سلاحها.