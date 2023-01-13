تقلبات جديدة الاحد.. الارصاد: اجواء باردة وامطار مستمرة اليوم وغداً بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 13/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء لاتزال الاجواء باردة نسبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19) ولا تتجاوز (12) على مرتفعات الجبل الأخضر, وتنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية الى أقل من (04) درجات مئوية.

ووفقا للتقرير تبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين الى آخر هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي ، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربى يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة افضل يوم الغد خاصة على الساحل الممتد من (الخمس حتي سرت)قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق الشمال الشرقى من صباح يوم الاحد بتقلبات جوية مصحوبة بامطار جيدة على اغلب المناطق تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) على مرتفعات الجبل الاخضر، مما تسبب جريان بعض الاودية المحلية . والله اعلم.