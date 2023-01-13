استمرار أجواء الطقس الماطرة على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

لازالت الأجواء باردة نسبيا، على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 إلى 19 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتنخفض درجات الحرارة آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من 04 درجات مئوية، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز، أن فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي لازالت مستمرة، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتي سرت، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وقال المركز، إن من المتوقع تأثر مناطق الشمال الشرقي من صباح يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار جيدة على أغلب المناطق وتصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر، مما تسبب جريان بعض الأودية المحلية.