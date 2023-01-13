مرحبة بمدير «وكالة CIA».. المنقوش: لدينا تعاون مثمر مع أمريكا في القضايا الأمنية

احتفت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بزيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ” وليام بيرنز” إلى ليبيا.

وقالت المنقوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” اليوم كنا سعداء جدا لاستقبال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى ليبيا”.

وأضاف المنقوش:” كانت لدينا تبادلات مثمرة حول التعاون في القضايا الأمنية مما مهد الطريق للاستقرار والانتخابات في ليبيا”.

وتابعت المنقوش، في تغريدتها:” نتطلع إلى ترجمة هذه المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة قريبًا”.

وكان الدبيبة، استقبل في وقت سابق، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ” ، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق له، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن اللقاء، حضره نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات “حسين العائب”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”.