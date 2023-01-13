ليبيا تستورد ما قيمته 2.4 مليار دولار من المنتجات التركية في 2022

الوطن| رصد

احتلت ليبيا المركز الثالث بين الدول الإفريقية الأكثر استيراداً للمنتجات التركية، خلال العام 2022، بنحو 2.4 مليار دولار، بحسب مجلس المصدّرين الأتراك.

وتعد مصر الدولة الإفريقية الأكثر استيراداً من تركيا، بقيمة 3.9 مليار دولار، ويليها المغرب بثلاثة مليارات دولار، في حين احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بقيمة 1.9 مليار دولار، وجنوب إفريقيا خامساً بقيمة 1.6 مليار دولار

وحققت الصادرات التركية إلى دول القارة الإفريقية، العام الماضي، رقما قياسيا بتجاوزها 21 مليار دولار أمريكي بزيادة 12.3 بالمئة مقارنة مع صادرات عام 2021.