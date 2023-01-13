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الحبيب: لن نرجع إلى خرق الطغيان وأسمال الانقلابي الدجال

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر وزير الثقافة الأسبق ” الحبيب الأمين”، أن” ثورة فبراير” هي منْ حررت الليبيين من قيودهم وأعادت للوطن استقلاله، على حد تعبيره.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن العلم راية الأمة والنشيد ترنيمة شعب، فهما إرثه الذي لا يتغير إلا بإرداته الحرة”، على حد قوله.
وأضاف الأمين، في تغريدته:” لن نرجع لخرق الطغيان وأسمال الانقلابي الدجال” .
وتابع:” فبراير أنصفت الأباء المؤسسين أعادت للوطن راية استقلاله ونشيده الحلال وحررت شعب من قيود الجلاد وقفص الدجال من قاهر الإنسان وهادم البنيان ومشتت العمران”، على حد وصفه.

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صحيفة الساعة 24

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