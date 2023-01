الغويل: المشري وصالح اتفقا على إقصاء سيف الإسلام القذافي من الترشح لانتخابات الرئاسة

ليبيا – رجح الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن تكون موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على بند استقالة العسكريين قبل الترشح للرئاسة جاء في أعقاب استشارة خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وموافقته بالفعل عليها.

الغويل عبّر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عن اعتقاده بتوافق بين خالد المشري وصالح على إقصاء سيف الإسلام القذافي، قائلًا: “حفتر يقترب من الثمانين عامًا، ومن ثم قد يكون مستعدًا للتنازل عن قيادة الجيش؛ لذا لم يُبد اعتراضًا كبيرًا بهذا الشأن”.

