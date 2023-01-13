المنقوش: اجتماعنا مع مدير الـ “CIA” يمهد الطريق نحو الانتخابات في ليبيا

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن الاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “CIA” وليام بيرنز شهد تبادلات مثمرة حول التعاون في القضايا الأمنية، مما يمهد الطريق نحو الاستقرار والانتخابات.

وأضافت المنقوش، عبر حسابها على تويتر، أننا نتطلع إلى ترجمة هذه المبادرات الممتازة إلى خطوات ملموسة في القريب العاجل.

وظهر الخميس، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية والوفد المرافق له في العاصمة طرابلس.

وحر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن دبيبة بحث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس التعاون الاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة وليبيا.