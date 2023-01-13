ليبيا الان

الهنقاري: زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية تجديد لشرعية حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بزيارة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، إلى طرابلس ولقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن زيارة وليم بيرنز رئيس أكبر جهاز يدير دفة السياسة الأمريكية رئيس يمثل  الحمائم في السياسية الخارجية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، تعبتر اعترافا علنيا وتجديدا لشرعية حكومة الدبيبة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الهدف من الزيارة فتح ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بعد أن أثبت الدبيبة سيطرة حكومته القوية السياسية والإدارية والأمنية على المنطقة الغربية وتمسكها بالذهاب إلى الانتخابات، وفق ادعائه.

واستدرك، قائلا: “ولكن سوف يكون هذا التعاون على حساب مخابرات الدول المتلاعبة بالملف الليبي” بحسب قوله.

الوسوم

الدبيبة ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك