الهنقاري: زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية تجديد لشرعية حكومة الدبيبة

أشاد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، بزيارة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، إلى طرابلس ولقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن زيارة وليم بيرنز رئيس أكبر جهاز يدير دفة السياسة الأمريكية رئيس يمثل الحمائم في السياسية الخارجية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، تعبتر اعترافا علنيا وتجديدا لشرعية حكومة الدبيبة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الهدف من الزيارة فتح ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بعد أن أثبت الدبيبة سيطرة حكومته القوية السياسية والإدارية والأمنية على المنطقة الغربية وتمسكها بالذهاب إلى الانتخابات، وفق ادعائه.

واستدرك، قائلا: “ولكن سوف يكون هذا التعاون على حساب مخابرات الدول المتلاعبة بالملف الليبي” بحسب قوله.