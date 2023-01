ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح إن الطريقة والأسلوب الذي يتعامل به المجلس الرئاسي مع ملف المصالحة ستكون له نتائج عكسية وسلبية على المصالحة في ليبيا.

الجارح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رأى أن ملف المصالحة أصبح ملف متاجرة ومساومة من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، لافتًا إلى أن الدعم المبني على الجهل بما يقوم المجلس الرئاسي يساهم في تأزيم الموقف.

Shares

The post الجارح: ملف المصالحة أصبح ملف متاجرة ومساومة من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية