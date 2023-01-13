رداً على قرار المحكمة.. تركيا: حكومة دبيبة أبلغتنا باستمرار اتفاقية النفط

علق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على قرار محكمة في طرابلس بوقف تنفيذ اتفاقية المحروقات الموقعة بين تركيا وليبيا.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحات نقلها موقع قناة TRT Haber التركية، إنهم اتصلوا على الفور برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وأبلغهم بأنه يقوم باللازم.

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أن نص الاتفاقية المذكورة الموقعة خلال زيارته لطرابلس في 3 أكتوبر، هو “مذكرة تفاهم.. تماماً مثل مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع دول أخرى، فهي ليست بحاجة إلى العرض على البرلمان الليبي”.

وأضاف وزير الخارجية التركي: “المحكمة قررت وقف التنفيذ، هذا قرار وليس حكما نهائيا .. الحكومة الليبية وراء الاتفاق وقالوا إنهم يقومون بالعمل اللازم”.

واستطرد: “بعد كل هذا هذا التعاون الاتفاق مهم للغاية بالنسبة للدولة الليبية والحكومة.. وقالوا إنهم يقفون وراءه وسيتبعونه عن كثب”.

وجاء حكم محكمة استئناف طرابلس بناءً على الطعن الذي تقدم به 5 محامين في ديسمبر الماضي ضد الاتفاقية، استندوا فيه إلى أن الاتفاق السياسي الذي أتت حكومة الوحدة بموجبه يمنعها من عقد أي اتفاقيات دولية.

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وقال المحامون في طعنهم إن حكومة الوحدة سميت الاتفاق مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، ومخالف لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.