الغرياني: الرئاسي يريد مصالحة تخالف شرع الله.. وعلى أهل فبراير الانتفاض ووضع حل لهذه المهازل

أعرب مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني عن تعجبه من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وخالد المشري وجرأتهم في الاستمرار لسنوات طويلة في الضحك على الناس والعبث في مصلحة البلاد.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له: “الكلام الذي تكلموا عنه فيما أسموه القاعدة الدستورية كله عمالة وليس فيه شيء للبلاد”.

وأضاف: “أليس عندكم دستور جاهز أعدته لجنة منتخبة وقالت ضعوه كله للاستفتاء بحيث يوفر عليكم الجهد والعمالة للمخابرات المصرية وكل شيء؟ لماذا عرضتم الاستفتاء العام على الدستور وقلتم الجنسية نستفتي بها الناس والقانون العسكري موجود أمامكم؟ ما الذي غيره وبدله؟ من يوجد عنده جنسية أخرى القانون يقول ليس له حق أن يتولى، هذا لعب، ويا أهل الزاوية فيما يتعلق برئيس الدولة وأهل القبة في ما يتعلق بعقيله صالح ما عندكم رجال عقلاء يمنعون هؤلاء عن السفه والظلم الذي يقومون به في البلد والضرر المستمر والعمالة للمصريين، لا يوجد شيء لم يفعلوه”.

واعتبر أن “ضرر هؤلاء أصاب كل أحد وسيلحق العار من رئيسي مجلسي النواب والدولة، بسبب ما يفعلوه في ليبيا الآن؛ لأنهم أعطوا لأنفسهم هذه السلطة بحيث يردون عليها الاستبداد والقمع والقهر بشخص تاريخه معروف وقتله وانتهاكه حرمات الناس معروفة لدى الجميع”، بحسب قوله.

واستطرد: “ينصبون أنفسهم للمصالحة ولا يعرفون أحكامها الشرعية ويعتقدون أن هذا ينطلي على الناس هؤلاء يريدون الشر للبلد وليس الخير؛ لأن من يريد ان يعمل صلح مخالف لأحكام وشرع الله، هذا معتدٍ على الله وأحكام الله ورسوله والمسلمين ويعمل ما يضر بهم ويجب أن يكفوا عن هذا، وعلى الناس أن يكفوه وألا يسمحوا له بذلك، ما عمله الرئاسي وبعدها يعتذر للناس، لم يخفوا حقدهم وغيظهم لما وصل الناس له من حرية والوضع الذي نحن فيه”.

الغرياني أردف: “هم لا يريدون ذلك وصل بهم الأمر أن ينكروا النشيد الوطني وامتنعوا عن الدخول بما سمي بالمصالحة احتجاجًا على النشيد الوطني وعلم ليبيا وهو علم الاستقلال، ويحنون للاستبداد والقمع ويتولى علينا من حكم 40 سنة وهذا ما يريدونه، وللأسف من يقومون بالمصالحة لم ينتفضوا لكرامتهم، وما وصل له الناس من حرية واحترام وأنهم احتجوا على العلم، وبدل أن يحقروهم ويقولوا لهم ارجعوا لرشدكم نظنكم كنتم تريدون الخير للبلد، لكنكم ما زلتم بإصرار على القمع والقهر والاستبداد، للاسف اعتذروا لهم. ألغِ النشيد يا رئاسي”.

واختتم بالقول: “نتمنى من الناس ألا يستمر صمتهم من التخاذل على المسؤولين ويخرجون بأعداد كبيرة يضعوا الأمور في نصابها، ولا يسمحون لهم بالتمادي؛ لأنهم وصلوا بالثوابت واللحم الحي، ماذا يريدون؟ مجزرة بوسليم والإيدز؟ هل ما زلتم تحنون لزمن الثمانينات؟ الواحد يكون يهرب مكنسة من السعودية، من يمشي يحصل فرصة ويخرج يأتي بمكنسة أو ممسحة وصل الوضع في البلد للحاجة والافتقار والذل لهنا، هل هذا ما تريدونه أن يرجع لنا؟ لا ألوم من يغفل عن هذا؛ لأنهم عبروا عن أنفسهم لا يريدون حرية ويحنون للإستبداد وأهل فبراير يجب أن ينتفضوا ويضعوا حلًا لهذه المهازل”.